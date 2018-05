Napoli, ADL: "Conte? Mi piacerebbe, si arrabbiò per Koulibaly"

Intervenuto attraverso le colonne del Corriere della Sera, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alla domanda legata all'interesse per Antonio Conte qualora Maurizio Sarri dovesse salutare Castel Volturno. "Conte? È un amico, forse un po’ arrabbiato perché l’anno scorso non gli diedi Koulibaly, ma gli sarà passata. È un colonnello che saprebbe far rispettare le regole, mi piacerebbe", ha detto De Laurentiis in merito al tecnico in uscita dal Chelsea.