© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Laurentiis è convinto di spuntarla su Mauro Icardi e vuole sbaragliare la concorrenza per assicurare a Carlo Ancelotti un bomber di alto livello. Sul piatto ci sono 60 milioni di euro e un maxi-ingaggio da 7,5 milioni di euro all’argentino. Una risposta definitiva, secondo Repubblica, arriverà probabilmente la prossima settimana, ma il club azzurro non si sente tagliato fuori dalla corsa. L’Inter gradirebbe la proposta del Napoli in modo da poter poi acquistare Dzeko e magari Milinkovic-Savic. Lo riporta Repubblica.