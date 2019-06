Napoli, ADL detta la linea: tante uscite da sbloccare prima di altri arrivi

"L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne ma prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite". Da Malta, sede della riunione dell'ECA, Il presidente Aurelio De Laurentiis ieri ha ribadito la priorità del mercato del Napoli in questa fase. Del resto numericamente la squadra ha già tanti esuberi, pure tralasciando i tanti rientri dei prestiti, e prima di ulteriori arrivi il Napoli dovrà liberare gli slot in rosa anche di chi non ha convinto Ancelotti - Hysaj a destra, ieri è stato annunciato già il sostituto, Di Lorenzo, ma anche Mario Rui a sinistra, Rog e Diawara a centrocampo, Ounas e probabilmente anche Verdi in attacco - e di conseguenza anche un bel po' di risorse economiche.

De Laurentiis però ha chiarito anche le principali necessità, una volta che il mercato sarà entrato nel vivo per tutte le squadre della serie A, alcune tra l'altro ancora a caccia dell'allenatore: "Abbiamo già preso Di Lorenzo che può svolgere un buon lavoro sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di decidere chi comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso - ha proseguito - ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri". E proprio sull'attaccante Carlo Ancelotti ha chiesto garanzie importanti e non è escluso che possano essere anche due, qualora ad Ounas, Verdi e Inglese possa aggiungersi uno tra Mertens e Insigne.

E' proprio sui nomi che accendono la fantasia dei tifosi - da Lozano a soprattutto James - prima di andare a finalizzare una delle tante trattative avviate, De Laurentiis vorrà avere maggiore chiarezza anche sul Decreto Crescita. I club italiani potrebbero pagare solo il 30% di tassazione sull'ingaggio netto ed il Napoli, in quanto azienda del sud, addirittura il 10%. Ma prima dovrà essere convertito in legge e dovrebbe accadere entro fine mese, ma con le diatribe governative non sono escluse sorprese o eventuali modifiche. Nessuno dunque chiuderebbe un'operazione, prima di un possibile sgravio fiscale di questa portata. Per questo, ma anche per un mercato globalmente ancora a rilento, il Napoli nonostante la continuità tecnica sembra in standby.