Napoli, ADL: "Difficile lasciar fuori i campioni ma a volte è necessario"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Sky Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche del lavoro degli allenatori, non sempre semplice: "Bisogna non rispettare i gradi di importanza dei componenti della squadra. Se qualcuno arriva in ritardo e non è al top della condizione dovrebbe lasciare spazio a chi si sta allenando dall'inizio del ritiro, anche se non è facile per un allenatore lasciare fuori i campioni".