Secondo quanto riporta Il Napolista, dopo la gara di questo pomeriggio, Aurelio De Laurentiis si è recato personalmente nello spogliatoio del Napoli per fare i complimenti alla squadra per la prestazione di questa sera e la qualificazione ottenuta per gli ottavi di Champions. Di tutta risposta ha ricevuto un grande applauso da parte di tutti. Una risposta per cancellare le multe?