Napoli, ADL e la frecciatina al Real: per James trattativa ad oltranza

© foto di Imago/Image Sport

E' destinato a proseguire il braccio di ferro tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez, obiettivo primario di Carlo Ancelotti ed a tutti gli effetti sogno di mercato dei tifosi. "Maglia numero 10? L'importante che sia azzurra. Ma servirà pazienza...", già mercoledì Ancelotti a Dimaro - nel classico incontro con i tifosi - ha fatto intendere che non ci saranno novità a breve e ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato che non c'è l'intesa con i blancos. "James è nei nostri cuori, soprattutto nei cuori di chi l'ha allenato meglio di chiunque altro, Ancelotti. Il problema - ha detto ADL alla radio ufficiale del club - è che bisogna fare i conti col Real. Noi siamo duri, non vogliamo cedere alle ingiuste richieste del Real Madrid. I colpi si fanno in due, tra chi vuole acquistare e chi vuole vendere. Noi vogliamo acquistare, ma non vogliamo commettere errori", le parole di De Laurentiis con chiaro riferimento al diritto di riscatto dopo un anno in cui valutare il rendimento del colombiano.

Il Napoli è forte del sì del giocatore, rinsaldato dal blitz spagnolo di Giuntoli in cui ha incontrato Jorge Mendes, ma soprattutto dai continui contatti col giocatore da parte di Ancelotti e del figlio ed assistente Davide. James vuole solo il Napoli e questo tranquillizza De Laurentiis che quindi in questa fase - fino probabilmente al ritorno del giocatore dalle vacanze intorno al 20-22 luglio - tira la corda sulla formula del trasferimento. Trovata l'intesa sui 42mln del trasferimento, il club azzurro punta su un prestito con diritto di riscatto, al massimo di obbligo condizionato, mentre Florentino Perez punta ad incassare subito la cifra per rientrare dei tanti acquisti già fatti soprattutto in ottica fair play finanziario. Resta l'ottimismo, probabilmente il Napoli potrebbe anche decidersi nelle prossime settimane di accontentare le richieste del Real, ma per ora prova a strappare le migliori condizioni, ovvero far slittare il pagamento nel prossimo bilancio in modo da permettersi altri colpi e provare a regalare ad Ancelotti anche una prima punta da alternare a Milik.