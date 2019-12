Napoli, ADL frena i rumors ma la fiducia in Ancelotti è a tempo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri è iniziato il ritiro a Castel Volturno, oggi entrerà nel vivo e Carlo Ancelotti ha fissato anche una doppia seduta d'avvicinamento alla sfida dell'Udinese. Il doppio allenamento chiarirà al tecnico la situazione legata soprattutto agli infortunati, con Allan e Milik - imprescindibili considerando i problemi d'equilibrio e realizzativi riscontrati nell'ultimo periodo - che fino a ieri hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato. Il Napoli ad Udine si gioca quasi le residue speranze Champions, Ancelotti con ogni probabilità la panchina e punta a farlo con la miglior formazione possibile e gli uomini chiave in campo.

Parallelamente anche la società prova ad attenuare tensioni e rumors fuori dal campo, almeno fino alla sfida con l'Udinese. Ieri Aurelio De Laurentiis ha affidato alla radio ufficiale una smentita in merito alle indiscrezioni di giornata - che hanno svariato dai contatti con Allegri a quelli con Gattuso - ribadendo la fiducia nel tecnico: "Non è mai venuta meno la mia fiducia in Ancelotti. E' totale e incondizionata, come uomo e come allenatore. Non ho deciso nulla - ha proseguito ADL a Kiss Kiss -, sarebbe un errore decidere ora. Abbiamo una stagione in corso, la squadra deve tornare a lavorare con serenità. Gattuso e Allegri? Mai chiamato nessuno, e nemmeno Spalletti. Con Allegri ci sentiamo da tempo, abbiamo un buon rapporto. Nel 2013 lo chiamai per farlo diventare nostro allenatore ma era sotto contratto con il Milan". Una presa di posizione per provare, per ora, a tenere salda una panchina che non non scricchiolare dopo i risultati e le vicende interne che continuano a trapelare. L'ultima parola, come sempre, spetterà al campo.