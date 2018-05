Napoli, ADL ha anticipato summit con Ancelotti: era previsto mercoledì

Aurelio De Laurentiis ha fretta, vuole Carlo Ancelotti per sostituire Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. I due sono a colloquio a Roma, nella sede della Filmauro, dalle 21.30 e l'incontro va avanti. Sky Sport fa sapere che il summit era inizialmente in programma per domani, ma il presidente del Napoli ha voluto bruciare i tempi e anticipare l'incontro con l'ex mister di Milan, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Non è da escludere che nella giornata di mercoledì possa esserci un altro incontro tra i due.