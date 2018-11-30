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Napoli, ADL: "Hamsik era richiesto da Milan e Juve. Meret? Sarà incredibile"

30.11.2018 00:30 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 1997 volte

Marek Hamsik ha siglato contro la Stella Rossa il suo primo gol stagionale. A parlare del capitano del Napoli ci ha pensato il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, attraverso Sky Sport. "Hamsik? Moratti me lo chiese tanti anni fa, Allegri sia ai tempi del Milan che alla Juventus, ma è rimasto con noi", le parole del presidente partenopeo che ha poi parlato anche di Alex Meret: "I nuovi? Palpito con Meret che non è stato fortunato, ma si sta pregustando il suo esordio e quando scenderà in campo farà una prestazione incredibile, da manuale”.
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