Napoli, ADL in attesa di risposte: col Bologna per uscire dalla crisi

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'occasione per rispondere sul campo. La squadra di Ancelotti torna al San Paolo per ricevere il Bologna, con l'obiettivo di mettere fine all'incredibile crisi di risultati in campionato - quattro pareggi ed un ko nelle ultime cinque - e dare seguito all'incoraggiante prestazione di Liverpool che ha convinto Aurelio De Laurentiis ad una piccola apertura verso il gruppo. Il presidente potrebbe rivedere parzialmente o persino totalmente le cifre delle multe - del resto serviranno mesi per arrivare al verdetto ufficiale - in caso di sterzata netta alla stagione. L'incontro andato in scena venerdì è servito infatti a ridare un minimo di serenità nei rapporti ed a siglare a tutti gli effetti un patto di Natale: la società si attende nelle prossime gare (Bologna, Udinese, Genk, Parma e Sassuolo) lo stesso spirito visto finora in Champions in chiave soprattutto quarto posto Champions, traguardo imprescindibile per il club

Ancelotti dovrà tornare al successo senza Allan, oltre a Milik ed i soliti Ghoulam e Tonelli, ma recupera Lorenzo Insigne. Il capitano dovrebbe far riposare uno tra Lozano e Mertens (più difficile che Lorenzo possa agire da centrocampista). A centrocampo torna Callejon a destra mentre al centro possibile spazio per Elmas in coppia con Fabian e Zielinski a sinistra. In difesa Koulibaly con Manolas (in ballottaggio con Maksimovic, essendo al rientro da un infortunio) con Di Lorenzo che torna basso a destra e Mario Rui (in ballottaggio con Hysaj perché già autore di 90' al rientro dall'infortunio). Al di là degli uomini, l'attenzione sarà focalizzata sullo spirito della squadra che dovrà colmare il gap di applicazione e combattività che finora è apparso netto tra le notti di Champions e le gare di campionato.