Napoli, ADL in pressing: Koulibaly e Milik da sbloccare entro il fine settimana

"Koulibaly e Milik? Sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Se il mercato permetterà queste uscite, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo". Aurelio De Laurentiis ieri è tornato a parlare delle trattative che stanno bloccando il mercato del Napoli, confermando la volontà di monetizzare dall'addio del difensore - probabilmente l'ultima occasione per il club, visto che il giocatore è alla soglia dei 30 anni - ma senza però scendere troppo dalla valutazione degli scorsi anni. Dai 90-100mln di euro più volte offerti dai club inglesi, dopo una stagione difficile ed il post-lockdown De Laurentiis è sceso intorno agli 80mln di euro ma il City per ora si ferma a 70mln, bonus inclusi, e le prossime 48 ore saranno decisive in un senso o in un altro: è scattato infatti un dentro o fuori, visto che il Napoli poi dovrebbe sostituirlo ed impostare anche un mercato diverso in altri ruoli.

Su Milik invece non ci sarà in ogni caso nessun rinvio all'anno prossimo, visto che in caso di mancata cessione in questo mese il Napoli perderà a zero il giocatore che da gennaio potrà già accordarsi con un altro club e raggiungerlo poi in estate. Parole di circostanza in questo caso più che strategiche: il polacco è fuori dal progetto, terza scelta dietro Osimhen, Mertens e pure Petagna, e la trattativa con la Roma va avanti con la distanza sul conguaglio da inserire oltre ad Under per il passaggio del centravanti in giallorosso. Se proprio non dovesse sbloccarsi l'affare, il giocatore a quel punto valuterebbe altre piste ed anche la possibilità dell'estero, pur di non perdere un anno che finirebbe per vivere senza dubbio lontano dalle gare. In questo caso il club partenopeo s'è assicurato da un pezzo il sostituto, con l'investimento record di Osimhen, ma oltre ad Under, pedina gradita a Gattuso a destra dopo l'addio di Callejon, l'operazione dovrebbe portare quei 15mln di euro di conguaglio preziosi per sbloccare altri arrivi.