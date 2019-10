Napoli, ADL in ritiro per rivedere la squadra di Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dentro o fuori. Dopo il pareggio con la Spal, la gara di quest'oggi al San Paolo contro la lanciatissima Atalanta sembra già un bivio stagionale, rappresentando l'ultimo treno per restare in corsa per le prime posizioni e per continuare a coltivare le ambizioni proclamate in estate. Nonostante gli ottavi di finale solo da certificare matematicamente, il momento del Napoli è delicatissimo e, oltre alla classifica, lo dice anche la visita di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, sin dalle 17, per dare la carica alla squadra, restando a cena con i giocatori ed il tecnico. Qualcosa finora accaduto solo in Champions.

Il Napoli non può sbagliare contro la squadra di Gasperini in uno scontro diretto che vale al momento il terzo posto. In realtà, i partenopei si giocano molto di più perché, dopo tanti punti persi con le medio-piccole, un passo falso potrebbe significare scivolare anche alle spalle delle romane visto che la Roma è a -1 e la Lazio a -2. Oltre ai risvolti di classifica, il Napoli è chiamato ad alzare il livello prestazionale come accaduto finora solo in Champions se vuole giocarsela contro la squadra più in forma del campionato, col migliore attacco con 28 reti (10 più del Napoli), capace fuori casa di raccogliere 13 punti in 5 gare e che in realtà non è una sorpresa ma una certezza del nostro calcio (è prima da gennaio nella classifica virtuale nell'anno solare 2019, facendo anche meglio della Juventus).

Al Napoli il compito di far venire fuori l'Atalanta di Champions, e non di campionato, visti i tre brutti ko nelle prime tre gare del girone. Il piano tattico di Ancelotti sarà lo stesso dell'anno scorso nella vittoria di Bergamo e nella buonissima ora di gioco al San Paolo. Lo stesso che è riuscito alle compagini europee, sfuggendo alle marcature a tutto campo dei bergamaschi e trasformando, come la scorsa stagione, il punto di forza del Gasp in punto debole, portando fuori posizione i difensori sfruttando attaccanti con mobilità e dribbling. Per questo in attacco dovrebbero esserci Lozano e Mertens, a centrocampo probabile Zielinski a sinistra nella mediana con Fabian, Allan e Callejon. In difesa ancora out Manolas, ma al centro potrebbe esserci Maksimovic con Koulibaly con Di Lorenzo che potrebbe tornare a destra se dovesse stringere i denti Mario Rui a sinistra.