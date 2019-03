Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, da Salisburgo parla di Lorenzo Insigne e delle voci di mercato legate al capitano partenopeo. "Insigne - ha detto - non è un sul mercato, non mi risulta ci sia interesse per Lorenzo. Tutto ciò da nessuna parte o forse da molte. E' un calciatore straordinario, appetibile, come lui ce ne sono pochi. Quando qualcuno è appetibile, che ci siano 7-8-9 o dieci squadre a desiderarlo è normale. Tuttavia una cosa è desiderarlo, una cosa è mettere i soldi. Pagare moneta, vedere cammello. Per Insigne non c’è prezzo altrimenti avremmo messo la clausola rescissoria nel suo contratto". Chiosa sul rapporto con l'allenatore, Carlo Ancelotti: "Sa che questa è casa mia e casa sua, i nostri pensieri coincidono. Quando vorrà prolungare, non ci sarà alcun problema", le parole di De Laurentiis.