Napoli, ADL insiste per Oliva: concorrenza di Sassuolo e Boca Juniors

Il Napoli ha messo gli occhi su Christian Oliva, talentuoso centrocampista classe '96 del Nacional di Montevideo. Radio Marte fa sapere che il presidente De Laurentiis sta apprezzando le doti di questo ragazzo e avrebbe dato il placet al suo arrivo, per il patron si tratta di un calciatore che ha qualità e vuole andare avanti con la trattativa. Il Napoli ha un canale preferenziale, ossia lo staff che segue il calciatore: uno è Eduardo Rossetto, che ha lavorato anche per portare Ezequiel Lavezzi all'ombra del Vesuvio nel 2007, l’altro è Martin Blada. Entrambi detengono il 90% del cartellino di Oliva, il Nacional il restante 10%. C’è un club che ha avanzato un’offerta, si tratta del Boca Juniors, da tre milioni di euro. Dall’Italia soltanto il Sassuolo ha fatto un sondaggio, ma molto blando. Il Napoli, a breve, invierà i suoi scout in Sudamerica.