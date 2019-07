Aurelio De Laurentiis rimescola le carte. Il presidente del Napoli ha parlato dal ritiro di Dimaro, confermando la fase di stallo con il Real Madrid per James Rodriguez ed aprendo ad altri profili: "Quello che non capisco è perchè al Bayern Monaco, che fattura tre volte quello che fattura il Napoli, lo si deve dare in prestito ed a noi si chiedono 42mln. Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra". Al di là dell'ormai solito messaggio al blancos sulla formula dell'operazione, il presidente del Napoli ha fornito un'ulteriore motivazione sul perché prendere il colombiano in prestito. L'obiettivo è prendere anche un'altra punta da affiancare a Milik: "Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, mi permetterebbe di poter prendere qualcun altro in attacco. Se invece devo scegliere tra lui ed un altro allora magari penso a qualcuno che costa anche di più ma che è più giovane e di prospettiva. Pépé? Potrebbe esserci anche Pepè o qualcun altro". Da escludere però che sia tramontata la pista James: il Napoli resta in attesa, convinto che più avanti il Real possa aprire al prestito con diritto di riscatto, anche perché la pista Atletico al momento non sembra caldissima con il presidente Enrique Cerezo che ieri ha smentito una trattativa in corso con i blancos.