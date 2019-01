Napoli, ADL non molla Barella e prepara l'offerta da 40 milioni

© foto di Federico Gaetano

Mentre in Inghilterra continuano a farsi largo le voci che vedrebbero il Chelsea vicino all'acquisto di Nicolò Barella, secondo quanto riportato da Sky Sport il Napoli starebbe pensando di accelerare per il centrocampista del Cagliari e sarebbe addirittura in vantaggio sugli inglesi, che almeno per il momento non sembrano essere in procinto di formulare l'offerta al club di Giulini. Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il cagliaritano e proverà ad assicurarselo nelle prossime settimane. Per il calciatore è pronto un contratto da 3 milioni a stagione.