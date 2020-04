Napoli, ADL non molla: la stagione va finita. Con il netto rifiuto dei playoff

vedi letture

Il Napoli vuole concludere la stagione: è deciso a portare il campionato all’ultima giornata e la Coppa Italia alla finale, fino in fondo. E se fosse necessario non avrebbe alcun problema a prolungare il calendario fino all’autunno inoltrato o magari a ridosso dell’inverno. La posizione del club azzurro - sottolinea il Corriere dello Sport - è questa, ma sia chiaro: perché se è vero che De Laurentiis ha spiegato in Lega a chiare lettere di puntare a ricominciare la stagione dal punto in cui è stata interrotta, allo stesso tempo ha precisato che il progetto non prescinde e non prescinderà mai dalla tutela del diritto alla salute.

Niente playoff, dunque - L'Importante è non lasciare nulla in sospeso e tanto meno ricorrere ai playoff. L’idea, insomma, è salvaguardare e soprattutto salvare il salvabile di una regolarità già colpita nel profondo da un evento straordinario che, dopo la Cina, ha paralizzato l’Italia, la Spagna, l’Europa intera e gradualmente il mondo.