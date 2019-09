© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nell'intervista al Corriere dello Sport ( leggi qui l'integrale), ha parlato anche dell'offerta fatta a Mauro Icardi, ribadendo però la fiducia, ma anche qualcosa di più, nei confronti di Milik:

"Per acquistarlo (Icardi, ndr) sono arrivato a offrire 60 milioni più bonus per un totale di 65 all'Inter. E di contratto un lordo da 12 milioni. Non è stupido e forse ha capito che per rilanciarsi il PSG era migliore. Il suo arrivo avrebbe impedito l'arrivo di Llorente e gettato ombre in Milik che continuo a considerare la vera grande stella in attacco".