Prima della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato brevemente: "Non risponderò a nessuna domanda. Parlerò solo di Ringhio Star. Ha studiato Arrigo Sarri (lapsus, ndr), applicandolo al Milan. Lo sottopongo ora al tiro al bersaglio. Non risponderò a domande, solo dei no comment".

Clicca qui per la conferenza stampa di ADL.