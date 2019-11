Napoli, ADL rientra dagli Usa: è il giorno delle multe

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Senza vittorie da sei partite, con un'evidente spaccatura tra alcuni senatori e la società, il Napoli si proietta alla sfida con il Liverpool. In questo momento la gara di Anfield sembra a tutti gli effetti più un fastidio che un'opportunità di riscatto, considerando l'importanza della prossima sfida col Bologna per il quarto posto Champions (poi ci saranno Udinese, Parma e Sassuolo sul cammino fino a Natale), ma anche i numeri spaventosi del Liverpool di Klopp in casa ed il fatto che al Napoli per passare basterà comunque vincere col Genk al San Paolo (in realtà potrebbe qualificarsi anche perdendo a Liverpool, in caso di mancato successo del Salisburgo in Belgio).

L'avvicinamento al match è dei peggiori possibili. L'ammutinamento senza precedenti porterà quest'oggi - ultimo giorno disponibile - a 24 raccomandate da parte del club (dovrebbe restarne fuori solo l'infortunato Malcuit). Per la prima volta si tratta di un provvedimento di gruppo, ma le multe andranno discusse naturalmente singolarmente ed il club ha fornito motivazioni singole e probabilmente anche percentuali dal 5% al 25% in base al ruolo avuto da ogni singolo giocatore ed anche ad altre violazioni. Il presidente De Laurentiis non a caso rientrerà proprio oggi dagli States, ma non dovrebbe seguire la squadra a Liverpool, confermando la decisione di affidare totalmente la gestione del momento a Carlo Ancelotti, atteso domani anche nella conferenza stampa della vigilia che è obbligatoria per il protocollo Uefa. Al tecnico il compito di provare a raddrizzare la situazione, anche perché nelle prossime gare fino a Natale si gioca la stagione ed il suo futuro sulla panchina azzurra.