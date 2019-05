Napoli, ADL rilancia: Insigne potrebbe prolungare il suo contratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emergono nuovi dettagli sull'incontro avvenuto nelle scorse ore tra Lorenzo Insigne, Carlo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis e Mino Raiola. Come riporta Il Mattino non si è infatti parlato soltanto della permanenza del numero 24 in azzurro ma si è iniziato anche a ipotizzare un rinnovo di contratto. L'attuale accordo scade nel 2022 ma più avanti potrebbe esserci anche la possibilità di dialogo per il prolungamento.