Napoli, ADL: "Rog via? Prima devo parlare con Ancelotti"

"Marko Rog? Puede ser, pero tengo que hablar con Ancelotti". Così titola l'edizione online de portale Abc de Sivilla che riporta alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in riferimento all'ipotesi di un passaggio di Marko Rog al Siviglia. Il patron azzurro, da Los Angeles, è stato intercettato dal portale spagnolo e ha spiegato: "Presto, molto presto verrò in Italia e incontrerò il mio allenatore, Carlo Ancelotti. In quel momento sapremo quale decisione prendere. Ci sono molti club interessati, ma la prima cosa è il Napoli e sapere cosa pensa l'allenatore. Non vogliamo cedere nessun calciatore. Non è nella mia filosofia acquistare calciatori per darli in prestito a un'altra squadra. Vedremo cosa succede alla fine".