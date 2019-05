Attraverso i microfoni di SkySport arrivano alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, sull'addio fra la Juventus e Massimiliano Allegri: “Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Rafa Benitez".

Sarri in bianconero? "Non mi stupirebbe di certo... dopo quello che è successo con Gonzalo Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, credo che sarebbe divertente”.