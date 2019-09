© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'obiettivo Scudetto in questo campionato: "Non bisogna mai dire di voler vincere lo Scudetto, altrimenti sembra poi una promessa non riuscita a portare a termine. Noi lottiamo sempre per lo Scudetto, siamo arrivati quattro volte secondi e quando uno arriva secondo punta sempre al primo posto. Poi, un po' le regole del calcio sbagliate, un po' la sfortuna e un po' qualche altra cosa ci hanno limitato in questa scalata".