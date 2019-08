Napoli, ADL: "Se Maguire vale 93 mln Koulibaly lo venderò solo a 250"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a ESPN, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche dei prezzi folli spesi in Premier League, con il riferimento all'acquisto da parte del Manchester United di Harry Maguire: "Il problema dei costi maggiorati dei calciatori dipende dall’Inghilterra, perché lì ci sono tanti soldi, molti di più rispetto a Spagna, Italia, Germania e Francia. Se un club ha a disposizione 800 milioni di sterline, non è un problema offrirne 80-90-100 per un solo calciatore. Non c’è lo stesso tipo di competitività tra le società inglesi e quelle di altri Paesi”.

Quanto vale Koulibaly?

"Ha una clausola: 150 milioni di euro. In Inghilterra, lo sapete, possono spendere 93 milioni per un calciatore che al Napoli avrei preso per massimo 25-30, massimo 35 milioni milioni. Allora, se Maguire costa 93 milioni di euro, uno come Koulibaly vale 250 milioni? A questo punto devo pensare questo”.