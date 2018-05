Napoli, ADL su Younes: "Lo chiamai per fermarlo, mi disse del nonno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amin Younes ha già firmato per il Napoli a partire dal 1° luglio, ma il tedesco in scadenza con l'Ajax sembra aver rinunciato all'idea di vestire la maglia azzurra e in Germania si parla di un accordo già raggiunto con il Wolfsburg.

Nel corso dell'intervista a Il Mattino, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è stato interrogato anche sulla vicenda Younes non nascondendo di sentirsi spiazzato dal comportamento del giocatore, sotto contratto da luglio: "Non lo so. Se c'ero io a Castel Volturno non l'avrei mai fatto muovere da lì. Ma dove vai? Lo chiamai al telefono per fermarlo e lui incominciò a dirmi del nonno di qua, il nonno di là...".