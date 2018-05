Napoli, ADL sul mercato: "Preso attaccante che ha fatto 20 gol all'estero"

Nel corso della sua intervista riportata da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla anche di mercato: "C’è la possibilità di ripartire da zero? No, perché abbiamo una rosa di giocatori importanti, qualcuno ha clausole rescissorie, potrebbe andare via, però già stiamo lavorando con Giuntoli per ingaggiarne altri ancora più importanti. Abbiamo preso un giocatore che sta giocando in un altro campionato e che ha già fatto 20 gol. Non è che stiamo lì senza fare nulla, lo stesso Younes fa parte di questi investimenti. Stiamo programmando la prossima stagione, al di là di chi sarà l’allenatore", ha detto.