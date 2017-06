Napoli, ADL toglie Ghoulam dal mercato: Mario Rui sostituirà Strinic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ghoulam resta? Certo, ha un contratto. Dove dovrebbe andare, nessun titolare andrà via". Così Aurelio De Laurnetiis sui rumors insistenti di un possibile addio dell'algerino, inamovibile per Maurizio Sarri ma che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Il club proverà a definire gli ultimi dettagli direttamente a Dimaro, alzando ulteriormente l'offerta e sfondando il muro dei 2mln di euro a stagione e sul mercato per quel ruolo si muove a questo punto solo per un suo sostituto.

Il Napoli infatti è da tempo su Mario Rui. Al giocatore è stata fatta una proposta importante, superando l'ingaggio e la durata del contratto attuale della Roma, ed il giocatore ha già manifestato al suo club la volontà di tornare a lavorare con Sarri che lo lanciò ad Empoli nella massima serie. Le due società non hanno ancora trovato un'intesa, ma il giocatore ed il suo agente si sono espressi anche pubblicamente e l'affare è destinato a concludersi. Mario Rui prenderà il posto nella rosa di Ivan Strinic, in uscita considerando che già la scorsa estate manifestò il desiderio di avere più spazio per riconquistare la nazionale croata. Non è andata però così: Strinic ha trovato spazio praticamente solo quando Ghoulam è partito per la coppa d'Africa, non convincendo del tutto Sarri e manifestando anche qualche problema fisico di troppo. Temendo un'altra stagione principalmente in panchina, alla richiesta dell'agente più intensa, il Napoli ha deciso di lasciarlo partire e vuole definire al più presto l'affare Rui.