Napoli, ADL valuta Insigne 100 mln: ci sono Atletico, PSG e United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si preannuncia un'estate molto calda in casa Napoli sul fronte Lorenzo Insigne. Come riporta Rai Sport infatti, De Laurentiis valuta il giocatore circa 100 milioni di euro, con Insigne che piace ad Atletico Madrid, Manchester United e PSG. Il problema è legato all'ingaggio: per l'entourage del ragazzo sono pochi 4 milioni a stagione per un giocatore valutato 100 milioni.