Napoli, ADL: "Vietato affrontare le gare con serenità o superiorità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dai microfoni di SkySport, a margine dell'assemblea dell'ECA. Il patron partenopeo parla dell'approccio che la squadra di Carlo Ancelotti dovrà avere per tutta la stagione, da vivere fra Serie A e Champions League: "Ogni partita deve essere affrontata da noi come se fosse la gara dell'anno. Solo cosi si raggiungono obiettivi. Se si affrontano gare con rivali di livello diverso dal nostro con superiorità o serenità non si va da nessuna parte. Serve serenità nel cervello ma il fisico deve essere sempre ai massimi livelli".