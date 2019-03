Napoli, ADL vuole Ancelotti a vita. Il figlio: "Ci piacerebbe restare a lungo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aurelio De Laurentiis è stato chiarissimo: vuole Carlo Ancelotti a vita al Napoli. Il vice-allenatore dei partenopei, Davide Ancelotti, ha così commentato la notizia legata a suo padre: "Ci piacerebbe restare tanto tempo perché qui abbiamo riscoperto i rapporti umani, che sono fondamentali. A Castel Volturno c'è un ambiente familiare e questo gli ha dato nuova benzina per la sua carriera. L'ultimo anno si è visto un allenatore che negli ultimi anni non era così. Sta bene, e questo è fondamentale. Quando si sta bene nella vita privata poi si rende di più anche nel lavoro, vale per tutti. Venivamo da un'esperienza in cui l'ambito lavorativo è scisso dai rapporti personali, così è l'ambiente tedesco e così anche al Bayern. Qui invece è l'opposto e questo gli permette di rendere al meglio", le sue parole attraverso Radio Kiss Kiss Napoli.