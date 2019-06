Napoli, ADL vuole chiudere per Manolas entro il fine settimana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas prima di tutto, poi tutto il resto. Il quotidiano Il Roma scrive del mercato del Napoli, che si prepara a salutare Raul Albiol - pronto a tornare in Spagna per legarsi al Villarreal - e al conseguente ingaggio del greco della Roma.

Il Napoli accelera. Secondo il presidente Aurelio De Laurentiis, l’affare va concluso il prima possibile. Il patron ha intenzione di accelerare in questi giorni e far firmare Manolas entro il fine settimana, anche per evitare l'inserimento di altri club. Su tutti, la Juventus di Maurizio Sarri.