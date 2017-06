Napoli, ag. Allan: "Fondamentale per gli azzurri, il Watford è interessato"

Fonte: tuttonapoli.net

Claudio Vagheggi, agente italiano di Allan, ha parlato della situazione del centrocampista brasiliano ai microfoni di Radio Crc: "Allan è felice di restare a Napoli, gli azzurri mi hanno sempre ripetuto che per il Napoli è fondamentale, in caso dovessero aprirsi spiragli per una trattativa Giuntoli sa già che c’è una società interessata ed è il Watford.

Su Meret e Widmer? Secondo me siamo ancora solamente a un’idea, l’Udinese non è una società che vende giocatori che vengono visti come prospetti futuri, se vende Meret si aspetta che giochi subito, Widmer è un discorso diverso, ha già diversi campionati alle spalle e farebbe comodo al Napoli. Un mese fa il Napoli chiese informazioni su Karnezis, un portiere forte e di personalità, però siamo rimasti fermi alle informazioni".