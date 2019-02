© foto di Insidefoto/Image Sport

Stefano Ceci, ha parlato ai microfoni di Radio Marte Sport del suo assistito Dario Benedetto, proposto al Napoli: "Ho sentito il presidente perché ho in procura Dario Benedetto del Boca Jrs. Aurelio De Laurentiis è stato molto sincero, mi ha detto che compra solo chi possa giocare, così da valutare se sia in grado di entrare nel progetto tecnico. Era la vigilia della sfida col Liverpool, quando abbiamo parlato. Mi ha detto che avrebbe chiesto a Carlo Ancelotti: se gli fosse piaciuto, saremmo andati avanti. Si parlava di un'operazione da 20 milioni e più, perché Benedetto è un bomber, un attaccante vero ed un ragazzo molto indicato per una piazza come Napoli. Un tipo alla Gonzalo Higuain, ma molto più atletico. Il presidente ha detto: 'Sono disposto anche a comprarlo domattina, ma deve giocare'. Evidentemente, Ancelotti non ha ritenuto necessario il suo acquisto".