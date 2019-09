Napoli, ag. Callejon sul rinnovo: "Prima proposta non soddisfacente"

Fonte: CalcioNapoli24

Manuel Garcia Quillon, agente di José Maria Callejon, ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto col Napoli che non pare aver ancora preso la piega giusta: "Non sento gli azzurri da un mese ma suppongo che mi richiameranno ora che il mercato è finito. C'è stata una prima offerta per prolungare il nostro accordo, ma non ha soddisfatto le condizioni del mio assistito".