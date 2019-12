© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto". Amato Ciciretti lascerà il Napoli nel mercato di gennaio. Parola di Vincenzo Pisacane, agente del fantasista romano, che è stato piuttosto chiaro a gazzetta.it: "Se ne andrà a gennaio sicuramente, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna".

Retroscena su agosto.

"Doveva andare all'Ascoli, era tutto fatto fino a un quarto d'ora dal gong finale, poi si è bloccato perché i marchigiani non sono riusciti a vendere chi avrebbe dovuto fargli posto". In questa stagione, l'ex Parma ha giocato soltanto una partita, con la Primavera del Napoli.