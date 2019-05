Napoli, ag. Di Lorenzo: "Alle 16.30 firma. Evitiamo i media con l'elicottero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite alla radio Kiss Kiss, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato così del suo assistito, in procinto di arrivare a Napoli: "Se non perdiamo il treno per Napoli dovrebbe essere tutto ok (ride, ndr). Viene da una gavetta molto lunga, ha rischiato di finire nel dimenticatoio ed invece ora potrà confrontarsi con un grande calcio e dimostrare di essere all'altezza. Solo chi l'ha allenato conosce in fondo tutte le sue qualità, con Ancelotti potrà solo migliorare anche come esperienza. Paragone con Oddo? E' un atleta prima che un giocatore, per resistenza organica e esplosività, ma anche tecnicamente ha numeri importanti, fa gol in tutte le stagioni, è un giocatore completo, come Oddo e spero possa ripercorrere la sua carriera. Nazionale? L'azzurro del Napoli speriamo possa portargli l'azzurro della nazionale. 16.30 la firma con ADL con tanti giornalisti? Eviteremo tutto con l'elicottero (ride, ndr)".