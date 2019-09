© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, ospite di Radio Kiss Kiss, parla così di Giovanni Di Lorenzo, protagonista della sfida alla Juventus di sabato sera: "Sta prendendo tutto il meglio di questa esperienza. Il gol alla Juve è il continuo della sua favola, visto che due anni fa era in Serie C. Nazionale? A lungo andare ci arriverà perché ha tutte le qualità. Mancini l'ha fatto capire. E' giusto che adesso non l'abbia convocato, ci sono calciatori con più esperienza. Ma tra un paio di mesi, dopo che Di Lorenzo sarà maturato e migliorato anche dal punto di vista del'esperienza, sarà il momento giusto per andare in Nazionale".