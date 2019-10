© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di Radio CRC Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo, oggi in Nazionale per la prima volta, ha parlato del rendimento dell'ex Empoli che lo ha portato alla corte di Roberto Mancini: "Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c'è oggi in Italia, era indispensabile. Mi aspettavo il suo rendimento, soprattutto in Champions, perché ha due qualità fondamentali: l'intelligenza e l'umiltà. La Roma non l'ho più sentita, tutte le voci che circolano non sono affatto vere".