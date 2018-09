Napoli, ag. Diawara: "Serve tempo per assimilare il gioco di Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Piraino, agente del centrocampista del Napoli Amadou Diawara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: "Ho visto tutte le gare del Napoli finora e forse c'è un problema di atteggiamento iniziale. Non vedo una situazione allarmante perché poi la squadra gioca e crea. Con un nuovo allenatore cambiano schemi ed allenamenti, è fisiologico un periodo d'adattamento. Non vedo un allarme. Nervosismo Diawara? Non lo so, è stata una scelta tecnica il cambio. Nel secondo tempo è entrato con un piglio diverso, poi non so la causa del cambio, forse il cartellino giallo preso e Ancelotti da tecnico esperto l'ha preservato quando gli animi si sono accesi. Ha sorpreso anche me perché con Ounas poi la squadra creava. Diawara si sta inserendo bene, c'è bisogno di tempo fisiologico per assimilare i nuovi schemi, Ancelotti gli chiede la profondità, con Sarri solo palleggio e possesso. Sento toni catastrofici pure sul turnover, ma è fuori luogo questo clima. Pure all'inizio con Sarri la squadra non era brillante. Vice-Hamsik? Non credo lo sia. Partono allo stesso livello, poi decide Ancelotti".