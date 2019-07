Gianluca Gaetano, trequartista del Napoli, potrebbe lasciare il San Paolo per andare ad acquisire un po' di esperienza altrove. A parlare di quest'eventualità ai microfoni di Radio Kiss Kiss è il suo procuratore, Giulio Dini:

"È al secondo ritiro con il Napoli, e quest'anno sta vivendo una dimensione diversa. C'è un clima splendido, è stato accolto bene ed è sereno. Questo ti stimola a lavorare sempre meglio. Deve fare un percorso per cui è giusto che si misuri in più ruoli in un contesto che lo possa mettere alla prova. Ha le qualità per fare bene in più posizioni. Fa di tutto per fare il meglio possibile in questo ritiro e valutare col Napoli quale sia la soluzione migliore. Il Napoli ha stima di lui e lo sta manifestando in maniera inequivocabile, questo è un gran punto di partenza. Quale sarà il punto d'arrivo vedremo".