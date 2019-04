© foto di Insidefoto/Image Sport

Giulio Dini, procuratore del giovane attaccante del Napoli Gianluca Gaetano, parla così della crescita del suo assistito in vista di un possibile debutto ai microfoni di TuttoNapoli.net: "In questo momento penso che Gianluca sia un giocatore d'attacco, e qui mi fermo: prima o seconda punta vedremo, ma un giocatore d'attacco. Vedremo se nella crescita professionale e, se vogliamo, anche atletica potrà rivestire un ruolo diverso. C'è chi lo vede in prospettiva come una mezzala, certo mantenendo doti di conclusione e inserimento, oltre ai calci piazzati. Gaetano s'è messo totalmente a disposizione. Ha l'opportunità sicuramente per meriti sul campo di crescere con la prima squadra. Da questa esperienza sta acquisendo tutto il buono che si può acquisire. Nella sua totale disponibilità aspetta che il mister ritenga che sia giunto il momento di buttarlo dentro. Ho sentito dire al mister in conferenza stampa che Gaetano può essere impiegato. Se lo dice Ancelotti, credo proprio che lo consideri pronto. Anche perché questa è una squadra che ha tanti campioni e tutti con tanto entusiasmo e voglia di giocare. In una squadra così non vai in panchina per riscuotere un premio. Se ci vai è perché il mister ritiene che tu possa essere utile e possa giocare. E questa è già un'ottima partenza".