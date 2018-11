Napoli, ag. Gaetano: "Vuole essere il nuovo Insigne. ADL lo ha blindato"

Federico Pastorello, agente tra gli altri del gioiellino azzurro Felice Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Sicuramente il Napoli ha in mano un capitale. Gaetano ha delle qualità tecniche fuori dal comune. Rispetto ai giocatori di talento di quelle zone, ha anche una struttura fisica che potrebbe permettergli di giocare ad altissimi livelli. Uno dei suoi punti di forza è la struttura, la fisicità che lo rende un giocatore straordinario. Noi siamo riusciti a prenderlo, siamo orgogliosi di rappresentarlo e siamo sicuri che farà una carriera splendida. Il Napoli ha voluto tenersi stretto Gaetano. Il presidente in persona ci ha chiesto questo sacrificio e il giocatore è stato contento, perché ama la maglia del Napoli. Probabilmente andrà in prestito l’anno prossimo. Il Napoli oggi è una top squadra e forse è difficile trovare spazio per un giocatore giovane.

Monitorato dalla Nazionale maggiore? Non lo so, ma come lo conosciamo noi lo conoscono anche in nazionale. Paragonabile a Fabian Ruiz? Non assomiglia a tanti giocatori. Diventerà un giocatore che farà fare paragoni nel senso che si dirà “gioca come Gaetano”. Interessamento di altre squadre per Gaetano? Sì . All'estero i giocatori giovani fanno parlare di loro. Sono sempre interessati e pronti ad investire anche cifre importanti. I club stranieri spesso investono nel lungo periodo, cosa che in Italia purtroppo facciamo ancora poco. Gaetano è voluto restare al Napoli, perché tifa Napoli. Il suo desiderio è quello di ripercorrere le orme di Insigne".