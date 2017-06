Napoli, ag. Giaccherini: "È incedibile ma vorrebbe giocare di più"

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Le presenze di Emanuele sarebbero discrete, ma il suo minutaggio è bassissimo. Quando è stato assente Callejon per squalifica ha giocato lui e ha fatto anche gol, si era allenato durante tutto l’inverno come un titolare. Il Napoli lo ritiene incedibile, ma ovviamente ci piacerebbe giocare di più. In inverno si era mossa anche la Juventus, ma i partenopei non vollero privarsene. Gli azzurri sono fortissimi, Giaccherini aveva chiuso l’Europeo scorso da titolarissimo e nel Napoli non trova spazio: questo dimostra il suo immenso valore. La squadra di Sarri ha dipinto calcio su ogni campo d’Italia”.