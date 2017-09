Napoli, ag. Giaccherini: "C'è stata anche la richiesta del Chievo"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dal Corriere di Verona, l'agente Furio Valcareggi ha svelato un altro interessamento per Emanuele Giaccherini oltre a quello della Fiorentina: "Romairone me lo ha chiesto in prestito. Emanuele avrebbe accettato volentieri, ma non se n’è fatto nulla perché il Napoli non era disposto a coprire l’ingaggio".