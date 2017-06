Napoli, ag. Grassi: "Non andrà in ritiro. Troveremo un altro club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Alberto Grassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: "Non farà il ritiro col Napoli. Il calciatore finirà il 30 giugno la sua avventura agli Europei, andrà in vacanza ma non si recherà a Dimaro per al massimo 4 giorni quindi si allenerà a Castelvolturno. Lavoreremo per trovare una squadra a Grassi, siamo in sintonia con il Napoli e cercheremo di fare le cose di pari passo".