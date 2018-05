Napoli, ag. Grassi: "Piace a Fiorentina, Torino e altri club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Giuffredi, procuratore di Alberto Grassi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sul futuro del suo assistito. Nell'ultima stagione in prestito alla SPAL, il centrocampista classe '95 è di proprietà del Napoli: "Grassi piace a Torino, Fiorentina ed altre società. Ha un buon mercato e valuteremo cosa fare. Ma io sono convinto che se Grassi andrà in ritiro con Ancelotti, il tecnico non lo lascerà andare via".