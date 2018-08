Napoli, ag. Hamsik: "Gran gruppo, rimontare Lazio e Milan non è da tutti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Martin Petras, uno dei rappresentanti di Marek Hamsik, ha parlato così del momento degli azzurri e dello slovacco: "Lo diciamo sempre, conta il gruppo più che le individualità. Questa rosa è insieme da un bel po' di anni e nelle difficoltà riesce a rimontare Lazio e Milan, non è da tutti. Tempo per fare il regista? Lui è contento, sereno, non ci sono problemi. Ci sono delle differenze, ma piano piano ci arriva e la sua presenza sarà sempre più importante. Hamsik uomo? Lui è un ragazzo normale, non ha eccessi, vive a Castel Volturno, porta i bambini a scuola ed al campo per vederli giocare. E' rimasto umile nonostante sia una figura internazionale. Non l'ho mai visto fare il vip o rifiutare un autografo. Per lui non è semplice, ma vive l'affetto con felicità ed accontenta tutti i tifosi. E' un ragazzo per bene, come l'ho conosciuto già dai tempi di Brescia".