Napoli, ag. Hamsik: "La panchina non è un problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'agente di Marek Hamsik, Martin Petras, ha fatto il punto sul suo assistito a Radio CRC, circa il suo impiego con il Napoli. "Marek è tranquillo, non è stata un problema la panchina, abbiamo appena iniziato. Se cominciamo a fare polemiche adesso abbiamo già finito in partenza, non si va da nessuna parte. Noi abbiamo questo modo di fare. Andare in panchina non piace a nessuno, ma Marek ha parlato con Ancelotti e non ci sono problemi, sanno loro cosa si sono detti".