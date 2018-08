Napoli, ag. Hamsik: "Nuovo ruolo scelta perfetta. Può crescere ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Martin Petras, agente del capitano azzurro Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “L’importante è essere andati via da Roma con i tre punti, Marek deve ancora migliorare nel nuovo ruolo, ma è giusto che sia così, è presto. Si può sempre migliorare, guardate Federer che continua a farlo nonostante l’età. Dopo la vittoria Hamsik era felice, la squadra ha vinto e nessuno secondo me si aspettava questo trionfo sul campo della Lazio. Il Napoli c’è, i calciatori per me saranno al top dal punto di vista fisico nel giro di un paio di settimane, in tempo per l’esordio in Champions. Il cambio al 70'? Faceva caldo ed era giusto così, domenica è toccato a lui, nelle prossime magari ad altri. Nuovo ruolo? Marek ha grandi qualità, il mister ha pensato di spostarlo nel ruolo di regista e finora per me è stata una scelta quasi perfetta, sarà un nuovo stimolo per lui".